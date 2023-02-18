"سُفراء المخيّم".. مبادرة لخدمة القضية الفلسطينية واللاجئين في لبنان

أطلقت منظمة ثابت لحق العودة، بالشراكة مع لجنة العودة وشؤون اللاجئين في المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، اليوم السبت، أولى برامجها للعام 2023، عبر مشروع البرنامج التطوعي "سُفراء المخيم" السنوي.

وقال مدير "ثابت" سامي حمود إن: "سفراء المخيم برنامج تطوعي، يهدف إلى استقطاب وتأهيل كوادر شبابية ناشطة في خدمة القضية الفلسطينية، وقضايا اللاجئين الفلسطينيين، وحق العودة".

وأضاف حمود لـ"قدس برس" أن "المشروع يستهدف 100 شاب وفتاة، من مختلف المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان".

وأوضح أن "البرنامج سيتضمّن تنظيم الورش التدريبية، وإقامة أنشطة ميدانية وتنافسية للمتطوعين، وإطلاق منصة إلكترونية للمشاريع".

واستدرك "إضافةً إلى المساقات التدريبية التي سيوفّرها عن قضايا وحقوق اللاجئين الفلسطينيين، ومهارات وأساليب حملات المناصرة، والضغط في خدمة قضايا اللاجئين، ومهارات ترويج المحتوى الفلسطيني على منصات التواصل الاجتماعي".

وتابع أن "البرنامج يهدف لتأهيل كوادر شبابية ناشطة فلسطينياً، لنصرة قضايا اللاجئين وحق العودة، وترميز شباب فاعل ومثقف كسفراء للدفاع عن قضايا المخيم وحقوق اللاجئين، وإطلاق حملات مناصرة ومبادرات مجتمعية لخدمة قضاياهم في لبنان".

يشار إلى أن "المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج" هو تجمع شارك في تأسيسه فلسطينيون من مختلف دول العالم، وأعلن عن إطلاقه في شباط/فبراير 2017 بتركيا، ويتخذ من بيروت مقرا له، وفق موقع الالكتروني الرسمي.

ويتوزع اللاجئون الفلسطينيون في لبنان على 12 مخيماً وأكثر من 156 تجمّعاً، وتزيد الأزمة التي تعيشها البلاد من سوء الأوضاع والظروف المعيشية التي يعانيها اللاجئون في ظل غياب الحماية لهم.

المصدر / قدس برس