فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

مونشنغلادباخ يكبد بايرن خسارته الثانية في "البوندسليغا"

"سُفراء المخيّم".. مبادرة لخدمة القضية الفلسطينية واللاجئين في لبنان

احتجاجات في نابلس على اعتقال أجهزة السلطة مطاردين من "عرين الأسود"

ارتفاع حصيلة الضحايا الفلسطينيين إثر الزلزال

كيم وابنته يحضران مباراة كرة قدم

المغرب يعلن جنوح سفينة تجارية قبالة سواحله الشمالية

إصابة طفل إثر هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في الخليل

المجمع يعود بفوز ثمين والأقصى يتمسك بأمل البقاء

القيادي "أبو كويك" يدعو الأمة للدفاع عن الأقصى وإسناد الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل7 مواطنين في باب العامود

المغرب يعلن جنوح سفينة تجارية قبالة سواحله الشمالية

18 فبراير 2023 . الساعة 18:14 بتوقيت القدس
...

أعلنت السلطات المغربية، السبت، جنوح سفينة تجارية إثر عطل تقني، بمحاذاة ميناء "مارينا سمير" في مدينة المضيق، أقصى شمالي البلاد.

وقالت محافظة مدينة المضيق في بيان، إن "سفينة تجارية (لم تحدد هويتها) جنحت إثر عطل تقني في محركاتها، بمحاذاة ميناء مارينا سمير".

وأضاف البيان، أن "السفينة كانت قادمة من الأوروغواي في طريقها إلى لبنان".

وذكر أنه فور علم السلطات المحلية بالحادث انتقلت فرق الإنقاذ تجاه السفينة.

وشملت عملية الإنقاذ، بحسب البيان، تسخير مروحية عسكرية وكافة التجهيزات اللازمة لحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من وقود خزان السفينة.

ولفت إلى أن "عملية الإنقاذ متواصلة حتى الساعة (15.30 تغ) وتم خلالها إنقاذ 8 أشخاص من طاقم السفينة، من جنسيات سورية وهندية، كما لا يزال البحث جاريا حول شخص تم احتسابه في عداد المفقودين حسب أعضاء الطاقم".

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#المغرب #سفينة #تجارة #جنوح سفينة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة