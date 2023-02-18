المغرب يعلن جنوح سفينة تجارية قبالة سواحله الشمالية

أعلنت السلطات المغربية، السبت، جنوح سفينة تجارية إثر عطل تقني، بمحاذاة ميناء "مارينا سمير" في مدينة المضيق، أقصى شمالي البلاد.

وقالت محافظة مدينة المضيق في بيان، إن "سفينة تجارية (لم تحدد هويتها) جنحت إثر عطل تقني في محركاتها، بمحاذاة ميناء مارينا سمير".

وأضاف البيان، أن "السفينة كانت قادمة من الأوروغواي في طريقها إلى لبنان".

وذكر أنه فور علم السلطات المحلية بالحادث انتقلت فرق الإنقاذ تجاه السفينة.

وشملت عملية الإنقاذ، بحسب البيان، تسخير مروحية عسكرية وكافة التجهيزات اللازمة لحماية الساحل من التلوث تحسبا لأي تسرب للمحروقات من وقود خزان السفينة.

ولفت إلى أن "عملية الإنقاذ متواصلة حتى الساعة (15.30 تغ) وتم خلالها إنقاذ 8 أشخاص من طاقم السفينة، من جنسيات سورية وهندية، كما لا يزال البحث جاريا حول شخص تم احتسابه في عداد المفقودين حسب أعضاء الطاقم".

المصدر / الأناضول