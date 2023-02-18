إصابة طفل إثر هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في الخليل

أُصيب طفل في ساقه، إثر هجوم نفّذه مستوطنون مسلحون، مساء اليوم السبت، على منازل المواطنين ومركباتهم في مدينة الخليل.

وأفادت مصادر محلية بأنّ عشرات المستوطنين المدججين بالسلاح، هاجموا بالحجارة منازل المواطنين في شارع الشهداء وزقاق العميان وشارع الشلالة القديم ما تسبب بإصابة الطفل عمران حمودة جابر بحجر في ساقه، نقل على إثرها إلى المستشفى.

كما حطم مستوطنون عددًا من مركبات المواطنين، بعد أن اعتلوا أسطح المنازل وسط الخليل، عُرف من بين أصحابها عائلة اليازوري، واندلعت على إثر ذلك مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في باب الزاوية، أطلق خلالها الجنود الرصاص الحيَّ والمعدنيَّ المُغلّف بالمطاط والغاز المسيل للدموع، ما تسبب بإصابة العشرات بالاختناق.

وأشارت المصادر أنّ عددًا من المستوطنين تحصّنوا خلف جنود الاحتلال على الحاجز العسكري المُقام عند مدخل شارع الشهداء، ومنعوا المواطنين من الوصول إلى منازلهم ورشقوهم بالحجارة ووجّهوا لهم الشتائم العنصرية والمسيئة، وهددوهم بترحيلهم والاستيلاء على منازلهم بقوة السلاح، وبممارسة المزيد من الاعتداءات اليومية عليهم.

المصدر / فلسطين أون لاين