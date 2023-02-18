المجمع يعود بفوز ثمين والأقصى يتمسك بأمل البقاء

غزة/ وائل الحلبي:

عاد نادي المجمع الإسلامي بفوز ثمين من أمام الأمل، بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب خانيونس.

ورفع "المجمع" رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن وتوقَّف رصيد الأمل عند 22 نقطة في المركز السابع.

وسجل ثنائية المجمع مصطفى النواجحة في الدقيقة (10) واللاعب عمر الدحدوح في الدقيقة (90+3)، وأهدر تامر مكرم ركلة جزاء للأمل.

فيما حافظ "الأقصى" على آماله في البقاء بفوزه على بيت لاهيا بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة.

ورفع فوز "الأقصى" رصيد الفريق إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وتجمَّد رصيد بيت لاهيا عند 26 نقطة في المركز السادس.

سجّل هدف الأقصى محمد الجملة في الدقيقة (40).

المصدر / فلسطين أون لاين