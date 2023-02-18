فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة طفل إثر هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في الخليل

المجمع يعود بفوز ثمين والأقصى يتمسك بأمل البقاء

القيادي "أبو كويك" يدعو الأمة للدفاع عن الأقصى وإسناد الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل7 مواطنين في باب العامود

ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفًا و642 في تركيا

حماس تُرحب بطرد وفد الاحتلال من قمة الاتحاد الإفريقي

عرض إنجليزي مفاجئ لكفاراتسخيليا نجم نابولي

إصابة الأسير يعقوب قادري بـ"سرطان حميد" في الغدة الدرقية

طرد وفد إسرائيلي من القمة الأفريقية بأديس أبابا

العثور على جثة اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض في تركيا

المجمع يعود بفوز ثمين والأقصى يتمسك بأمل البقاء

18 فبراير 2023 . الساعة 17:30 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

عاد نادي المجمع الإسلامي بفوز ثمين من أمام الأمل، بهدفين دون رد في المباراة التي جرت بينهما على ملعب خانيونس.

ورفع "المجمع" رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن وتوقَّف رصيد الأمل عند 22 نقطة في المركز السابع.

وسجل ثنائية المجمع مصطفى النواجحة في الدقيقة (10) واللاعب عمر الدحدوح في الدقيقة (90+3)، وأهدر تامر مكرم ركلة جزاء للأمل.

فيما حافظ "الأقصى" على آماله في البقاء بفوزه على بيت لاهيا بهدف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الدرة.

ورفع فوز "الأقصى" رصيد الفريق إلى 17 نقطة في المركز الحادي عشر وقبل الأخير، وتجمَّد رصيد بيت لاهيا عند 26 نقطة في المركز السادس.

سجّل هدف الأقصى محمد الجملة في الدقيقة (40).

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#الأقصى #رياضة #الأمل #المجمع

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة