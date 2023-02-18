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حماس تُرحب بطرد وفد الاحتلال من قمة الاتحاد الإفريقي

18 فبراير 2023 . الساعة 17:15 بتوقيت القدس
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رحّبت حركة المقاومةِ الإسلامية حماس، بطرد نائبة مدير الشؤون الإفريقية بوزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي، وأعضاء الوفد المرافق لها، من قاعة قمَّة الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

وأعرب المتحدث باسم الحركة جهاد طه، في تصريح صحفي اليوم السبت، عن تقدير الحركة لكل الجهود والمساعي التي نجحت في منع حضور ومشاركة الكيان الإسرائيلي في هذه القمَّة الإفريقية؛ التي تأتي انسجاماً مع قيم ومبادئ الاتحاد الإفريقي. 

وثمّن طه موقف الاتحاد الإفريقي الأصيل في دعم القضيَّة الفلسطينية، ومناصرة الحقوق المشروعة لشعبنا في إنهاء الاحتلال الصهيوني وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس 

ودعا  كل الدول الإفريقية الشقيقة والصديقة إلى تعزيز هذه المواقف المشرّفة، والعمل على عزل الكيان الإسرائيلي العنصري وحكومته الفاشية وإبعاده عن هذا الاتحاد.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #الاحتلال #الاتحاد الأفريقي

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