الاحتلال يعتقل7 مواطنين في باب العامود

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المواطنين، واعتقلت 7 منهم بينهم أربعة فتية، في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الاحتلال اعتدى على المواطنين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب العامود.

وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بينهم أربعة فتية وهم: يحيى الباسطي، وعبود عزيز الحداد، واسحاق عزيز الحداد، ومحمد عزيز الحداد وجميعهم من القدس.

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المصدر / فلسطين أون لاين