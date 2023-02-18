فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

إصابة طفل إثر هجوم للمستوطنين على منازل المواطنين في الخليل

المجمع يعود بفوز ثمين والأقصى يتمسك بأمل البقاء

القيادي "أبو كويك" يدعو الأمة للدفاع عن الأقصى وإسناد الفلسطينيين

الاحتلال يعتقل7 مواطنين في باب العامود

ارتفاع حصيلة وفيات الزلزال إلى 40 ألفًا و642 في تركيا

حماس تُرحب بطرد وفد الاحتلال من قمة الاتحاد الإفريقي

عرض إنجليزي مفاجئ لكفاراتسخيليا نجم نابولي

إصابة الأسير يعقوب قادري بـ"سرطان حميد" في الغدة الدرقية

طرد وفد إسرائيلي من القمة الأفريقية بأديس أبابا

العثور على جثة اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض في تركيا

الاحتلال يعتقل7 مواطنين في باب العامود

18 فبراير 2023 . الساعة 16:20 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

اعتدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، على المواطنين، واعتقلت 7 منهم بينهم أربعة فتية، في منطقة باب العامود بالبلدة القديمة في القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأنّ الاحتلال اعتدى على المواطنين الذين توافدوا منذ ساعات الصباح، لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج في المسجد الأقصى المبارك، في منطقة باب العامود.

 وأوضحت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت 7 مواطنين من بينهم أربعة فتية وهم: يحيى الباسطي، وعبود عزيز الحداد، واسحاق عزيز الحداد، ومحمد عزيز الحداد وجميعهم من القدس.

اقرأ أيضًا: الآلاف يحيون ذكرى الإسراء والمعراج في "الأقصى"

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اعتقال #المسجد الأقصى #القدس المحتلة #باب العامود #ذكرى الإسراء والمعراج

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة