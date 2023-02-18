إصابة الأسير يعقوب قادري بـ"سرطان حميد" في الغدة الدرقية

أُصيب الأسير الفلسطيني المعزول في زنازين الاحتلال الإسرائيلي، يعقوب قادري بسرطان الغدة الدرقية.

وأبلغت عيادة سجن عزل "ريمونيم"، الأسير المعزول يعقوب قادري بإصابته بسرطان حميد في الغدة الدرقية.

وأوضحت مؤسسة مهجة القدس في تصريح مقتضب، اليوم السبت، أنّ نتيجة الصورة الطبقية التي أجريت للأسير قادري بداية شهر فبراير الجاري أظهرت اكتشاف إصابته بسرطان حميد في الغدة الدرقية.

وفي وقت سابق، اشتكى قادري داخل زنازين العزل من تجاهل مقصود لحالته الصحية الصعبة، فخلال تواجده بعزل "عسقلان" قبل ثلاثة أشهر تم أخذ خزعة من الغدة الدرقية لمعرفة ما يعانيه.

ولا يزال يعاني من أوجاع حادة بكتفه الأيمن وخدران به، حيث أنّ إدارة السجون تكتفي بتزويده بالمسكنات دون علاجه بالشكل السليم، كما يشتكي من مشاكل وآلام حادة في العينين تُسبب له حكةً واحمرارًا وعدم وضوح في الرؤية.

وقادري (50 عامًا) من قرية بير الباشا قضاء جنين، اعتقله الاحتلال أول مرة عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا، واعتُقل بعدها عدة مرات كان آخرها في عام 2003 وخضع حينها لاستجواب قاسٍ استمر لـ 4 أشهر بمركز "تحقيق الجلمة"، وصدر حكمًا بحقه بالسجن المؤبد مرتين، إضافة إلى 35 عامًا.

وفي 10 أيلول/سبتمبر 2021، أعاد الاحتلال اعتقال قادري إلى جانب الأسير محمود العارضة في مدينة الناصرة، بعد تمكنه و5 أسرى من انتزاع حريتهم عبر نفق تم حفره أسفل سجن جلبوع.

وصدر بحقه حكمًا آخر بالسجن الفعلي 5 سنوات وغرامة مالية بقيمة 5 آلاف شيكل، مع وقف تنفيذ من 8 شهور إلى 3 سنوات.

المصدر / فلسطين أون لاين