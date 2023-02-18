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بالفيديو طرد وفد إسرائيلي من القمة الأفريقية بأديس أبابا

18 فبراير 2023 . الساعة 15:43 بتوقيت القدس
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طُرد وفد من وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم السبت من قاعة الاتحاد الإفريقي بالعاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، وبحسب ما أوردته وسائل إعلام فإن أمن القمة الإفريقية طلب من الوفد الإسرائيلي مغادرة القاعة خلال الافتتاح.

وأظهر فيديو تداولته منصات التواصل الاجتماعي أمن القمة وهو يتحدث مع الوفد الإسرائيلي، ولاحقًا ظهر الوفد الإسرائيلي وهو يغادر القاعة التي تعقد فيها القمة الإفريقية في أديس أبابا.

وقالت وسائل إعلام عبرية إنه جرى طرد الوفد الإسرائيلي الذي تواجد كمراقب في القمة، ونقلت عن وزارة خارجية الاحتلال ادعائها بأن إيران هي من بادرت إلى هذه الخطوة.

وادعت خارجية الاحتلال أن دول جنوب إفريقيا والجزائر هما وراء طرد الوفد الإسرائيلي من القمة.

وقالت: "من المؤسف أن نرى الاتحاد الأفريقي رهينة عدد قليل من الدول مثل الجزائر وجنوب إفريقيا، بدافع الكراهية والسيطرة عليها من قبل إيران".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#أديس أبابا #القمة الأفريقية #طرد وفد إسرائيلي

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