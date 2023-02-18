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العثور على جثة اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض في تركيا

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العثور على جثة اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض في تركيا

18 فبراير 2023 . الساعة 15:46 بتوقيت القدس
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العثور على جثة اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض في تركيا

عُثر على لاعب كرة القدم الغاني كريستيان أتسو ميتاً تحت أنقاض مبنى في مدينة هاتاي بعد الزلزال القوي الذي ضرب تركيا، بحسب ما نقلت السبت وكالة "دي اتش ايه" عن وكيل أعماله.

وانضم أتسو إلى قائمة ضحايا زلزال بقوة 7.8 درجات ضرب تركيا وسوريا في 6 شباط/فبراير وأسفر عن مقتل أكثر من 43 ألف شخص في البلدين.

واشارت تقارير أولية الى انه تم انقاذه بعد يوم من الزلزال، لكن تبيّن انها خاطئة.

قال وكيله في تركيا مراد أوزونمحمد لوكالة "دي اتش ايه" انه عُثر على جثته تحت انقاض مبنى في مقاطعة هاتاي الجنوبية "وصلنا إلى جثته. عُثر أيضا على أغراضه وهاتفه".

وكان الجناح البالغ 31 عامًا انتقل في أيلول/سبتمبر الماضي من الرائد السعودي إلى هاتاي سبور، الذي يقع في مقاطعة هاتاي الجنوبية بالقرب من مركز الزلزال المدمّر.

وأمضى أتسو خمسة مواسم في نيوكاسل بين 2016 و2021 قبل ان ينتقل الى نادي الرائد.

وسجل أتسو، قبل ساعات من الزلزال، هدف الفوز لفريقه في الدقيقة السابعة من الوقت البدل عن ضائع من ركلة ثابتة ضد نادي قاسم باشا (1-0) ضمن منافسات الدوري التركي.

غرّد لاعب بورتو البرتغالي وملقة الاسباني السابق بعد اللقاء "انتصار مهم للفريق. سعيد لتسجيلي في المباراة".

خاض آخر مبارياته الدولية الستين في أيلول/سبتمبر 2019، علمًا أنه شارك في مونديال 2014 في البرازيل ولكنه غاب عن نهائيات قطر 2022.

المصدر / وكالات
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