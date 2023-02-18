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"حمادة": أهالي مخيم شعفاط سيوصلون غدًا رسالة تحدٍّ جديدة للاحتلال

18 فبراير 2023 . الساعة 14:46 بتوقيت القدس
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"حمادة": أهالي مخيم شعفاط سيوصلون غداً رسالة تحدي جديدة للاحتلال

أكد الناطق باسم حركة "حماس" عن مدينة القدس، محمد حمادة، أن أبناء القدس، وأهالي مخيم شعفاط على وجه الخصوص، سيوصلون غدًا رسالة تحدي جديدة للاحتلال، مفادها أنه سيرحل عن أرضنا المقدسة.

ودعا حمادة في تصريح صحفي، وصل ""، إلى اسناد أهل القدس بكل الوسائل المتاحة، وألا تقتصر الهبة غدًا على القدس فقط، بل في كل الضفة والداخل إسنادًا المقدسيين الأوفياء.

وقال إن بطولة شعبنا فاجأت الاحتلال، الذي لم يتوقع هذه المقاومة من قبل الشعب الفلسطيني، لأن كل مخططاته لترحيل أهل القدس لم تُجدِ نفعًا.

وبارك الناطق باسم "حماس"، للشعب الفلسطيني وللأمة العربية والإسلامية حلول ذكرى الإسراء والمعراج، والتي تأتي لتجديد بوصلة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، في ظل هجمة مسعورة على القدس والأقصى.

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وكانت القوى الوطنية والإسلامية الفلسطينية والحراك الشبابي في القدس المحتلة، دعت إلى إضرابٍ شامل وعصيان مدني غدًا الأحد، ردًا على جرائم الاحتلال بحق أهالي مخيم شعفاط.

وسيعم الإضراب والعصيان كافة مناطق القدس وضواحيها، وذلك لمواجهة الهجمة التي يتعرض لها مخيم شعفاط، والتي لم يشهد لها مثيل منذ احتلال القدس.

وعلى مدار الأيام الماضية، شدد جيش الاحتلال خناقه وحملات التضييق على المقدسيين، وأغلق حاجز شعفاط بشكل متعمد لعرقلة حركة الموظفين والعمل والطلاب في ساعات الصباح.

وتتعمد قوات الاحتلال استفزاز المقدسيين بشكل جماعي على الحاجز، من خلال التفتيش المهين والاعتداءات والاعتقالات.

المصدر / فلسطين أون لاين
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