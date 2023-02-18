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الفلبين.. اختفاء طائرة صغيرة على متنها 4 أشخاص

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الفلبين.. اختفاء طائرة صغيرة على متنها 4 أشخاص

18 فبراير 2023 . الساعة 14:37 بتوقيت القدس
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اختفت طائرة صغيرة تقل 4 أشخاص، السبت، بعد إقلاعها جنوب شرق العاصمة الفلبينية مانيلا، فيما تجري حالياً عمليات البحث عنها.

وقالت هيئة الطيران المدني الفلبينية، في بيان، إن "الطائرة من طراز "سيسنا 340" غادرت مقاطعة ألباي متوجهة إلى مانيلا وعلى متنها طيار ومساعد طيار وراكبان صباح السبت، ولم يرد أي خبر منها بعد ذلك"، حسب وكالة "أسوشيتد برس".

ولم يقدم مسؤولو الطيران على الفور تفاصيل عن الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة، إلا أنهم أفادوا بأن القوات الجوية الفلبينية، وخفر السواحل، ووكالات الاستجابة للكوارث قد تم إخطارها بهدف المساعدة في البحث.

المصدر / الأناضول
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