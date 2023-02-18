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إصابات خلال اعتداءات للاحتلال في الضفة واعتقال شاب بالقدس

18 فبراير 2023 . الساعة 14:27 بتوقيت القدس
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إصابات خلال اعتداءات للاحتلال في الضفة واعتقال شاب بالقدس

أُصيب عدد من المواطنين، اليوم السبت، بحالات اختناق جراء اعتداءات لقوات الاحتلال الإسرائيلي في مناطق بالضفة الغربية، تزامنًا مع اعتقال أحد الشبان بمدينة القدس المحتلة.

واعتدت قوات الاحتلال على جنازة في بلدة بيت أمر شمال الخليل، ما أدى إلى وقوع إصابات بحالات اختناق نتيجة إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع.

واعتقلت قوات الاحتلال شابًّا على حاجز قلنديا شمال القدس، فيما اعتدى مستوطنون على مواطن من قرية حوسان غرب بيت لحم، أثناء تواجده في أرضه الزراعية، الواقعة قرب مستوطنة "بيتار عيليت".

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واعتدت مجموعة من المستوطنين على مواطن فلسطيني أثناء استصلاحه أرضه، في منطقة "شعب خربان"، وسط تصدٍّ لاعتداءات المستوطنين المتواصلة بحق شعبنا الفلسطيني.

وهاجم مستوطنون أمس، المواطن ناصر سباتي، أثناء تواجده في أرضه القريبة من مستوطنة "بيتار عيلييت"، وأصابوه بجروح ورضوض، وألحقوا أضرارًا بمركبته.

المصدر / فلسطين أون لاين
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