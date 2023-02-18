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بالأسماء.. الإعلان عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد

18 فبراير 2023 . الساعة 14:14 بتوقيت القدس
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بوابة معبر رفح البري

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني، عن آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الأحد (19 فبراير).

وقالت الهيئة إنّ السفر سيكون للحافلة الأولى من كشف المسافرين رقم (2023/7) اضغط هنا، والحافلة الأولى من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/7) اضغط هنا.

ودعت لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يُسمح بتأخر أيّ مسافر عن الموعد المُعلن من قِبل الهيئة، إلى جانب التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر، وإحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

كما ودعت لتحديث بيانات جوازات السفر الصادرة حديثًا خلال عام 2022، لدى مديريات الداخلية في المحافظات، وإحضار حجة عدم ممانعة في حال سفر أحد الوالدين مع أبنائه دون الطرف الآخر، وضرورة تسوية أوضاع الأجانب والمغتربين لدى إدارة شؤون الأجانب بوزارة الداخلية قبل موعد مغادرتهم القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
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