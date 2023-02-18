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عكرمة صبري: أهل بيت المقدس متجذرون في المدينة وهم على الوعد والعهد

18 فبراير 2023 . الساعة 12:43 بتوقيت القدس
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خطيب المسجد الأقصى عكرمة صبري

دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، اليوم السبت، إلى اغتنام هذه الأيام بمزيد من الرباط في المسجد المبارك، مؤكداً أن شد الرحال إليه من أعظم الأعمال.

وأوضح الشيخ صبري في تصريح صحفي وصل "" نسخة عنه، أن أهل بيت المقدس متجذرون في المدينة، وهم على الوعد والعهد.

وشدد على ضرورة حماية الأسرى والمسرى في ظل اعتداءات الاحتلال المتصاعدة.

وانطلقت دعوات مقدسية لإحياء ذكرى الإسراء والمعراج اليوم، في باحات المسجد الأقصى، مع أهمية تكثيف الرباط فيه، لإفشال مخططات المستوطنين وأطماعهم التهويدية.

وتنغص قوات الاحتلال احتفالات المقدسيين بالمناسبات الدينية كل عام، عبر تعزيز التواجد العسكري في محيط المسجد الأقصى والبلدة القديمة ومنطقة باب العامود.

ويزيد الاحتلال من تضييقه على دخول المصلين إلى المسجد الأقصى، ويمنع التجمع على مدرجات باب العامود وفي ساحاته، وهي المنطقة التي اعتاد المقدسيون على إقامة احتفالاتهم بالمناسبات الدينية فيها.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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