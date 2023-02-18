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القيادي خضر عدنان يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ14

18 فبراير 2023 . الساعة 09:22 بتوقيت القدس
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القيادي في حركة الجهاد الإسلامي خضر عدنان

يواصل الأسير القيادي خضر عدنان الإضراب عن الطعام لليوم الـ 14 على التوالي؛ رفضًا لاعتقاله التعسفي، حيث يحتجز في مركز تحقيق (الجلمة).

ومددت محكمة الاحتلال في "سالم"، الإثنين الماضي، اعتقال "عدنان"، حتى يوم الأحد المقبل، علماً أن قوات الاحتلال أعادت اعتقاله في الخامس من شباط/ فبراير الجاري، وأعلن إضرابه عن الطعام منذ لحظة اعتقاله الأولى.

والأسير "عدنان" حاصل على درجة البكالوريوس في الرياضيات الاقتصادية، متزوج وهو أب لتسعة من الأبناء والبنات، أصغر أبنائه يبلغ من العمر سنة ونصف، وأكبرهم (14 عامًا)، وقد تعرض للاعتقال (12) مرة، وأمضى ما مجموعه في سجون الاحتلال نحو ثماني سنوات، معظمها رهنّ الاعتقال الإداريّ، خلالها خاض خمس إضرابات سابقة، منها أربعة إضرابات رفضً لاعتقاله الإداريّ.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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