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وصول مسؤولين صينيين إلى تايوان في أول زيارة منذ ثلاث سنوات

18 فبراير 2023 . الساعة 11:03 بتوقيت القدس
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وصول مسؤولين صينيين إلى تايوان في أول زيارة منذ ثلاث سنوات

وصلت مجموعة من المسؤولين الصينيين إلى تايوان، اليوم السبت، في أول زيارة منذ ثلاث سنوات، منذ بدء جائحة كوفيد-19، لحضور فعالية ثقافية في وقت تتصاعد فيه التوترات العسكرية عبر مضيق تايوان.

وسمحت حكومة تايوان الأسبوع الماضي بزيارة ستة مسؤولين بقيادة ليو شياو دونغ نائب رئيس مكتب شؤون تايوان الصيني في شنغهاي لحضور مهرجان ثقافي في تايبه بدعوة من حكومة المدينة.

ونظمت مجموعة صغيرة تضم نحو عشرة من أنصار استقلال تايوان احتجاجا على زيارة ليو خارج المطار بتايبه ورددوا "تايوان والصين، دولتان منفصلتان".

وقال مجلس شؤون صناعة السياسة الصينية في تايوان إنه سُمح للمجموعة بهذه الزيارة طالما أنها تحافظ على عدم لفت الأنظار. وأبدى أمله في أن تعزز الزيارة التفاهم المتبادل و"العلاقات الصحية والمنظمة" في المستقبل.

وعلى الرغم من رفض الصين التحدث إلى حكومة تايوان منذ تولى الرئيسة تساي إينج وين منصبها في عام 2016 اعتقادا منها بأنها انفصالية فقد استمرت الزيارات المتبادلة بين المدن إلى أن توقفت بسبب جائحة كورونا.

المصدر / وكالات
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#الصين #مسؤولون صينيون #الصين وتايون #العلاقات الصينية التايوانية

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