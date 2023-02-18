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18 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

18 فبراير 2023 . الساعة 09:29 بتوقيت القدس
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18 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 18 من فبراير/ شباط عدة أحداث مهمة على الصعيد المحلي والعربي والدولي والعلمي، يضع "" أبرزه في نقاط:

  • 1930 اكتشاف كوكب بلوتو.
  • 1947 أرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا يعلن عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة.
  • 1978 اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص نتيجة لمعاهدة كامب ديفيد.
  • 1980 رفع العلم الإسـرائيلي أول مرة في القاهرة، عقب افتتاح سفارة للكيان العبري.
  • 1985 الاحتلال الإسرائيلي ينهي انسحابه من مدينة صيدا اللبنانية.
  • 2003 قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في حي الشجاعية وحي التفاح بغزة مستخدمة عشرات الدبابات والمجنزرات، مدعومة بالطائرات المروحية وأسفرت المجزرة عن استشهاد (13) مواطناً وإصابة العشرات.
  • 2006 المجلس التشريعي الفلسطيني ينصب د. عزيز دويك رئيسا له ود أحمد بحر نائيًا أول. ود. حسن خريشة نائبا ثانيا . ود. محمود الرمحي أمينا للسر.
  • 2015 قطر تستدعي سفيرها في القاهرة بعد اتهام مصر لها بـ "دعم الإرهاب".
  • 2021 هبوط جوال ناسا برسيفيرنس على سطح المريخ حاملًا مروحية إنجينويتي المريخية.
المصدر / فلسطين أون لاين
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