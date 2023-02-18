18 من فبراير في ذاكرة أحداث فلسطين

شهد الـ 18 من فبراير/ شباط عدة أحداث مهمة على الصعيد المحلي والعربي والدولي والعلمي، يضع " " أبرزه في نقاط:

1930 اكتشاف كوكب بلوتو.

اكتشاف كوكب بلوتو. 1947 أرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا يعلن عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة.

أرنست بيفن وزير خارجية بريطانيا يعلن عرض قضية فلسطين على الأمم المتحدة. 1978 اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص نتيجة لمعاهدة كامب ديفيد.

اغتيال وزير الثقافة المصري الأديب يوسف السباعي في قبرص نتيجة لمعاهدة كامب ديفيد. 1980 رفع العلم الإسـرائيلي أول مرة في القاهرة، عقب افتتاح سفارة للكيان العبري.

رفع العلم الإسـرائيلي أول مرة في القاهرة، عقب افتتاح سفارة للكيان العبري. 1985 الاحتلال الإسرائيلي ينهي انسحابه من مدينة صيدا اللبنانية.

الاحتلال الإسرائيلي ينهي انسحابه من مدينة صيدا اللبنانية. 2003 قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في حي الشجاعية وحي التفاح بغزة مستخدمة عشرات الدبابات والمجنزرات، مدعومة بالطائرات المروحية وأسفرت المجزرة عن استشهاد (13) مواطناً وإصابة العشرات.

قوات الاحتلال ترتكب مجزرة في حي الشجاعية وحي التفاح بغزة مستخدمة عشرات الدبابات والمجنزرات، مدعومة بالطائرات المروحية وأسفرت المجزرة عن استشهاد (13) مواطناً وإصابة العشرات. 2006 المجلس التشريعي الفلسطيني ينصب د. عزيز دويك رئيسا له ود أحمد بحر نائيًا أول. ود. حسن خريشة نائبا ثانيا . ود. محمود الرمحي أمينا للسر.

المجلس التشريعي الفلسطيني ينصب د. عزيز دويك رئيسا له ود أحمد بحر نائيًا أول. ود. حسن خريشة نائبا ثانيا . ود. محمود الرمحي أمينا للسر. 2015 قطر تستدعي سفيرها في القاهرة بعد اتهام مصر لها بـ "دعم الإرهاب".

قطر تستدعي سفيرها في القاهرة بعد اتهام مصر لها بـ "دعم الإرهاب". 2021 هبوط جوال ناسا برسيفيرنس على سطح المريخ حاملًا مروحية إنجينويتي المريخية.

المصدر / فلسطين أون لاين