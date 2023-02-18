مقاومون ينفذون عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات في جنين ونابلس

تمكن مقاومون في تنفيذ عدة عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات استهدفت قوات الاحتلال في جنين ونابلس الليلة الماضية وفجر اليوم السبت.

وأفادت مصادر محلية بأن مقاومين استهدفوا فجر اليوم آلية تابعة الاحتلال قرب جدار الفصل العنصري بسهل مرج ابن عامر غرب جنين قرب فتحة مقيبلة بوابل من الرصاص، وعبوة شديدة الانفجار.

وأوضحت أن المقاومين تمكنوا من الانسحاب بسلام من المكان بعد تنفيذهم العملية.

حاجز صرة

وفي نابلس أطلق مقاومون الليلة الماضية الرصاص صوب حاجزة صرة جنوب غرب المدينة.

سبق ذلك عملية إطلاق نار أخرى استهدفت نقطة لجيش الاحتلال مقامة على جبل جرزيم جنوب نابلس.

وكانت مجموعات عرين الأسود قد دعت الشباب الثائر في الضفة والقدس، للعصيان المدني وإشعال الإطارات وتحطيم كاميرات المراقبة للاحتلال وارباك جنود.

عرين الأسود

وتعهدت عرين الأسود بالانتقام من الاحتلال بسبب اعتداءه على الفتاة المقدسية في شعفاط اليوم.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" 218 عملا مقاوما في الضفة والقدس خلال الفترة ما بين 10-02-2023 حتى 16-02-2023، أدت لمقتل 4 إسرائيليين وإصابة 8 آخرين، كما استشهد خلال الفترة 6 شهداء فلسطينيين.

ووثق المركز 25 عملية إطلاق نار، وعمليتي طعن، وعملية دهس واحدة، و8 عمليات تحطيم مركبات ومعدات عسكرية، وعملية واحدة لحرق منشآت وآليات ومركبات عسكرية.

طائرة استطلاع

وخلال الأسبوع، أسقط المقاومون طائرة استطلاع للاحتلال، وألقوا 9 عبوات ناسفة صوب قوات الاحتلال وحواجزه.

وتصدى الشباب الثائر لـ33 اعتداء للمستوطنين في مناطق متفرقة، ورشقوا قوات الاحتلال 3 مرات بالزجاجات الحارقة والمفرقعات النارية.

وحسب المركز، شهدت الضفة والقدس 3 مظاهرات ضد الاحتلال، واندلعت 75 مواجهة في نقاط مختلفة، وألقى الشبان الحجارة 57 مرة صوب الاحتلال.

وتصاعدت عمليات المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر كانون الثاني/ يناير من العام الجديد 2023.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى" خلال تقريره الدوري، (1448) عملاً مقاوماً خلال يناير الماضي، أدت لمقتل (7) إسرائيليين، وإصابة (48) آخرين بجراح مختلفة، فيما استشهد (35) فلسطينيا بنيران الاحتلال ومستوطنيه.

المصدر / فلسطين أون لاين