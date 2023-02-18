التشريعي يشيد بالموقف المشترك لحكومات أمريكية جنوبية بإدانة الاستيطان

أشادت رئاسة المجلس التشريعي الفلسطيني بإدانة حكومات الأرجنتين والبرازيل وتشيلي والمكسيك بشكل مشترك شرعنة الاحتلال الإسرائيلي للبؤر الاستيطانية في الضفة الغربية وبناء آلاف الوحدات الاستيطانية في مخالفة جسيمة للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.

وقالت رئاسة التشريعي في بيان وصل " " نسخة عنه، صباح اليوم السبت، إن الإجماع الدولي ضد جريمة الاستيطان يتطلب العمل على عزل الاحتلال ومحاسبته دوليا على انتهاكاته الصارخة بحق قواعد القانون الدولي والأمن والسلم الدوليين وحقوق الشعب الفلسطيني.

ودعت لحملة دولية شاملة للتصدي لمشاريع الاحتلال ومخططاته الاستيطانية التي تتسارع أكثر من أي وقت مضى، وبلورة اجراءات عملية رادعة تجبر الاحتلال على وقف الاستيطان وتضمن تقديم قادته كمجرمي حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية.

وأعرب بيان أصدرته وزارة الخارجية البرازيلية ووقّعته دول البرازيل والأرجنتين والمكسيك وتشيلي عن "قلقها البالغ" إزاء إعلان (إسرائيل) الأحد الماضي الرامي إلى شرعنة تسع بؤر استيطانية في الضفة الغربية والمصادقة على بناء 10 آلاف وحدة استيطانية هناك.

واستنكرت الدول الأربع، أمس الجمعة، قرار (إسرائيل) بإضفاء شرعية على المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين