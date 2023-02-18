هزة أرضية تضرب مدينة نابلس صباح اليوم

ضربت هزة أرضية خفيفة صباح يوم السبت، مدينة نابلس في الضفة الغربية.

ووفق مصادر محلية، في المدينة، ضربت هزة خفيفة نابلس في حوالي الساعة السادسة صباحًا، فيما لم يبلغ عن وقوع أضرار جراء الهزة.

وهذه الهزة الثانية التي يشعر بها سكان نابلس، حيث ضربت هزة مماثلة المدينة في 7 من فبراير، بقوة 4.8 درجات على مقياس ريختر، وبعمق 10 كم.

وأفاد مدير مركز الزلازل في جامعة النجاح الوطنية بنابلس في حينه، بأن مركز الهزة الأرضية على بعد 13 كم شمال مدينة نابلس، في صدع "الفارعة-الكرمل"؟

ووفق المركز فإن الزلزال هو من أثر الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا.

المصدر / فلسطين أون لاين