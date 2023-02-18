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الطقس: ارتفاع آخر على درجات الحرارة حتى الإثنين

18 فبراير 2023 . الساعة 08:05 بتوقيت القدس
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الطقس: ارتفاع آخر درجات الحرارة حتى الإثنين

يكون الجو، اليوم السبت، بحول الله تعالى، صافيا بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

هذه الليلة: يكون الجو صاف بوجه عام وشديد البرودة خاصة في المناطق الجبلية والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس يوم الأحد

ويكون الجو، يوم غد الأحد، صافياً بوجه عام، ويطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى شمالية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

طقس الإثنين والثلاثاء

ويوم الإثنين، يكون الجو صافياً بوجه عام ويطرأ ارتفاع طفيف آخر على درجات الحرارة، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو، الثلاثاء المقبل، غائم جزئي إلى صاف، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

المصدر / فلسطين أون لاين
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