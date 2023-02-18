ندرة اللاعبين في غزة تُجبر المدربين على ابتكار مراكز جديدة

غزة / مؤمن الكحلوت:

انتشرت ظاهرة جديدة في ملاعب غزة، باشراك المدريين لبعض اللاعبين في مراكز غير مراكزهم الأساسية، بسبب ندرة اللاعبين المميزين.

وبعد نجاح لاعب شباب رفح مؤمن البواب في حل اشكالية العقم الهجومي للزعيم بداية الموسم الحالي، بعد نقله من مركز خط الدفاع لمركز الهجوم، وسجل عدة أهداف حاسمة لفريقه، استخدم عماد هاشم نفس الطريقة بنقل اللاعب محمد السدودي من قبل الدفاع لمركز رأس الحربة، بعد اعتذار محمد بركات عن استكمال مشواره مع الفريق منذ الجولة الرابعة عشر.

وسجل السدودي هدف الفوز لفريقه أمام الأهلي، بينما عمل في المباريات السابقة على اشغال المدافعين، وعمل على حل الإشكالية ولو بشكل مؤقت، حيث حقق الفريق الفوز في جميع المباريات التي لعب بها في هذا المركز.

ويضطر عدد من المدربين أيضاً، لاستخدام نفس الأسلوب ولو بشكل مؤقت أثناء المباراة، حيث يدفع المدرب إحميدان بربخ في بعض الأحيان بالمدافع إسلام أبو عبيدة لقلب الهجوم، وكذلك يفعل مدرب الصداقة محمود عواد مع اللاعب ميسرة البواب.

وتميز عدد من اللاعبين باللعب في المركزين من قبل أبرزهم الشقيقين حسام وسالم وادي لاعبا نادي اتحاد الشجاعية، ومن قبلهم اللاعب شادي أبو أحمد، وغيرهم من اللاعبين.