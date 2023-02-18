" موسى " يُسجل هدفاً جديداً مع فريقه في الدوري المصري

غزة / مؤمن الكحلوت:

منع اللاعب الدولي بدر موسى فريقه الإنتاج الحربي، من الخروج خاسراً أمام بتروجيب، بتسجيله هدف التعادل، في المباراة التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما، ضمن مباريات الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري الممتازة "ب".

وتأخر الإنتاج الحربي بهدفين نظيفين، لكن الفلسطيني بدر موسى وزميله حسن ياسين تمكنا من تسجيل هدفين للإنتاج، منحت الفريق نقطة جديدة في مسيرته بالمسابقة.

ويُعتبر هذا الهدف الثالث لموسى مع فريقه في البطولة، رغم مشاركته بصفة أساسية في معظم المباريات، ويُقدم مستويات رائعة رفقة فريقه.

وانتقل موسى "22" عاماً، للدوري المصري قبل عامين قادماً من نادي خدمات رفح، ولعب في صفوف فريقي الإنتاج الحربي وغزل المحلة، وظهر مع الأخير في بطولة الدوري المصري الممتاز.

واستدعى المدير الفني للفدائي مكرم دبدوب اللاعب موسى لقائمة المنتخب الوطني في أكثر من مباراة دولية، وشارك معه في تصفيات بطولة كأس العرب.