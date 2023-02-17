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لهذا السبب.. العثور على ألفي قط نافق في دولة آسيوية

17 فبراير 2023 . الساعة 23:47 بتوقيت القدس
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عثرت الشرطة الفيتنامية على نحو ألفي قط نافق، كانت مخصصة للاستخدام في الطب التقليدي، على ما أفادت وسائل إعلام رسمية، الجمعة.

وعُثر على هذه القطط، الخميس، داخل مسلخ في مقاطعة دونغ ثاب في دلتا ميكونغ (جنوب)، بالإضافة إلى 480 هرّا حيّا، على ما ذكرت الصحيفة الرسمية التابعة للمقاطعة.

وكانت الهررة النافقة التي يصل وزنها الإجمالي إلى 4 أطنان موضوعة داخل غرفة باردة، بهدف تحويلها إلى منتجات طبية من نتيجة عملية غليان طويلة.

ويعتقد بعض الفيتناميين أنّ المواد الموجودة في عظام القطط تساعد في معالجة أمراض عدة كالربو وهشاشة العظام.

وفي حين جرى التخلّص من القطط النافقة، ستخضع القطط التي أُنقذت إلى فحوص صحية.

ويُعد تناول لحوم الكلاب والقطط قانونيا في فيتنام، فيما يقدّم عدد كبير من المطاعم أطباقا تحوي هذه اللحوم، إلا أنّ الأشخاص المعنيين بهذه الممارسة عليهم تقديم تقارير تثبت مصدر الحيوانات.

ولم يقدم مسلخ دونغ ثاب أي وثائق تتيح له ذبح الحيوانات أو تحوي تفاصيل عن مصدرها.

وتشير منظمة "فور بوز انترناشونال" غير الحكومية إلى أنّ نحو مليون قط يتم الاتجار بها سنويا في فيتنام.

وفي آسيا، يغذّي الطب التقليدي التجارة غير الشرعية للحيوانات البرية، فيما تُعدّ فيتنام مركزا للاستهلاك والاتجار على السواء.

المصدر / وكالات
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#فيتنام #دول آسيا #قط #قطط

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