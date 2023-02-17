إصابة شابين برصاص الاحتلال شرق غزة

أصيب شابين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عصر الجمعة، قرب السياج الفاصل شرق البريج وشرق خان يونس وسط وجنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية أن الشبان أشعلوا إطارات مطاطية في المكان احتجاجًا على اعتداءات الاحتلال بحق القدس والأسرى.

وأفادت المصادر بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل آلياتهم العسكرية، أطلقوا الأعيرة المعدنية وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين، قرب السلك الفاصل شرق المنطقة، ما أدى لإصابة شابين بالرصاص.

كما أطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز صوب المواطنين شرق مدينة غزة، وتحديدًا في منطقة ملكَة، ما أدى لإصابة شاب بالاختناق.

المصدر / صفا