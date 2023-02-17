اتحاد كرة القدم يجتمع عقب أحداث مباراة الأهلي والشاطئ

غزة/ وائل الحلبي:

من المقرر أن يعقد اتحاد كرة القدم جلسة طارئة صباح يوم الأحد، للنظر في الأحداث التي صاحبت مباراة أهلي غزة وخدمات الشاطئ في قمة منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى.

ومن المنتظر أن يتخذ الاتحاد قرارات صارمة ردا على ما حدث في اللقاء بعد الاطلاع على تقرير مراقب المباراة، والتي شهدت إصابة ثلاثة لاعبين من الشاطئ بسبب إلقاء أحد المشجعين لعبة نارية انفجرت وسط اللاعبين.

وشهدت المباراة استخدام الجماهير للألعاب النارية بطريقة كبيرة، الأمر الذي يجعل الاتحاد ينظر في استكمال منافسات بطولة الدرجة الأولى بنفس خطوة استكمال الجولات المتبقية من الدوري الممتاز.

وأكد مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يتخذ الاتحاد قرار بمنع حضور الجمهور في المباريات المتبقية من دوري الدرجة الأولى، أسوة بقراره في الدوري الممتاز عقب أحداث مباراة شباب رفح واتحاد الشجاعية.

وأوضح المصدر أن الاتحاد سيتخذ عقوبات صارمة في ظل الأحداث التي صاحبت اللقاء، حيث سيفرض عقوبات مالية وإدارية مشددة للحد من ظاهرة استخدام الألعاب النارية في الملاعب.

المصدر / فلسطين أون لاين