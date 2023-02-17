فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

اتحاد كرة القدم يجتمع عقب أحداث مباراة الأهلي والشاطئ

كولر يدافع عن لاعبي الأهلي قبل مباراة الهلال السوداني

المكبر يحسم القمة أمام شباب الخليل في دوري المحترفين وهلال القدس يواصل ملاحقته

وقائي السلطة في نابلس يختطف مُطاردين ويصادر عتادهم

تعليق مدرب باريس سان جيرمان على تصرف نيمار

دراسة: الكمامات فائدتها كانت "شبه معدومة" لمنع خطر كورونا

موجة زيادة الفوائد مستمرة وتوقع رفع الأميركية 3 مرات عام 2023

34 عامًا على أول عملية أسر لجندي إسرائيلي

بعد 278 ساعة من الزلزال.. إنقاذ شخص في هطاي التركية

ماذا قال البرتغالي فيريرا بعد تعادل الزمالك مع المريخ؟

اتحاد كرة القدم يجتمع عقب أحداث مباراة الأهلي والشاطئ

17 فبراير 2023 . الساعة 21:55 بتوقيت القدس
...
غزة/ وائل الحلبي:

من المقرر أن يعقد اتحاد كرة القدم جلسة طارئة صباح يوم الأحد، للنظر في الأحداث التي صاحبت مباراة أهلي غزة وخدمات الشاطئ في قمة منافسات الجولة التاسعة عشر من دوري الدرجة الأولى.

ومن المنتظر أن يتخذ الاتحاد قرارات صارمة ردا على ما حدث في اللقاء بعد الاطلاع على تقرير مراقب المباراة، والتي شهدت إصابة ثلاثة لاعبين من الشاطئ بسبب إلقاء أحد المشجعين لعبة نارية انفجرت وسط اللاعبين.

وشهدت المباراة استخدام الجماهير للألعاب النارية بطريقة كبيرة، الأمر الذي يجعل الاتحاد ينظر في استكمال منافسات بطولة الدرجة الأولى بنفس خطوة استكمال الجولات المتبقية من الدوري الممتاز.

وأكد مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يتخذ الاتحاد قرار بمنع حضور الجمهور في المباريات المتبقية من دوري الدرجة الأولى، أسوة بقراره في الدوري الممتاز عقب أحداث مباراة شباب رفح واتحاد الشجاعية.

وأوضح المصدر أن الاتحاد سيتخذ عقوبات صارمة في ظل الأحداث التي صاحبت اللقاء، حيث سيفرض عقوبات مالية وإدارية مشددة للحد من ظاهرة استخدام الألعاب النارية في الملاعب.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#اتحاد كرة القدم #مباراة #خدمات الشاطئ #أهلي غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة