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المكبر يحسم القمة أمام شباب الخليل في دوري المحترفين وهلال القدس يواصل ملاحقته

17 فبراير 2023 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
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غزة/ وائل الحلبي:

عاد جبل المكبر بفوز مثير من أمام ضيفه شباب الخليل، في قمة مباريات الجولة الـ19 من دوري "ooredoo" للمحترفين، وواصل هلال القدس ملاحقته بفوزه الكبير على إسلامي قلقيلية، وتمكن السموع من قلب تأخره أمام البيرة إلى فوز ثمين.

حافظ المكبر على صدارته لترتيب دوري المحترفين بفوزه الصعب على مضيفه شباب الخليل بهدف دون رد، في المباراة المثيرة التي جرت بينهما على ستاد دورا.

نسور الجبل واصلوا التحليق بالصدارة برصيد 46 نقطة وهو نفس رصيد هلال القدس الذي يتأخر عن المكبر بفارق المواجهات المباشرة، وتوقف رصيد شباب الخليل عند 40 في المركز الثالث مؤقتا.

هدف الفوز الوحيد للمكبر سجله لاعبه مهدي عيسى في الدقيقة الثامنة، ونجح الفريق في الحفاظ عليه حتى نهاية المباراة، خاصة بعد طرد عدي خروب لاعب شباب الخليل (67)، قبل أن يشهد اللقاء طرد وليد قنبر لاعب المكبر (82)، وتلقى يزن العويوي لاعب شباب الخليل البطاقة الحمراء في الدقيقة (90+9).

هلال القدس واصل ملاحقة جاره المكبر بفوزه الكبير على إسلامي قلقيلية بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جرت بينهما على ستاد الجامعة الأمريكية، ليرفع الهلال رصيده إلى 46 نقطة في المركز الثاني متأخرا بفارق المواجهات المباشرة عن المكبر، وبقي الإسلامي في المركز الثاني عشر والأخير برصيد نقطة واحدة.

سجل أهداف الهلال كلا من رشيد شواهنة (27) ومحمد مراعبة (53) ومحمود عويسات (75).

بدوره قلب السموع تأخره أمام البيرة إلى فوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جرى بينهما على ستاد الشهيد فيصل الحسيني، ليرفع السموع رصيده إلى 17 نقطة وبقي في المركز التاسع، وتجمد رصيد البيرة عند 21 نقطة في المركز الثامن.

السموع افتتح التسجيل بعد مرور ثلاثة دقائق عبر لاعبه ساري جاد الله، ليسجل بعدها البيرة هدفين عبر أحمد الطويل (39) ووجدي نزيه (45)، وفي الشوط الثاني انتفض السموع وسجل نجمه ليث خروب هدفين (75) + (79).

المصدر / فلسطين أون لاين
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#كرة القدم #شباب الخليل #جبل المكبر #دوري المحترفين

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