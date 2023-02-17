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بالفيديو وقائي السلطة في نابلس يختطف مُطاردين ويصادر عتادهم

17 فبراير 2023 . الساعة 19:13 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اختطف وقائي السلطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، المطاردين للاحتلال "الإسرائيلي"، محمد الدبيك ونايف أبو شمط.

وأفادت مصادر محلية بأن وقائي السلطة في نابلس اختطف المطاردين الدبيك وأبو شمط وصادر عتادهم وسيارتهم.

وتواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اختطاف المطــارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ152 على التوالي؛ وذلك رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهما.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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#اعتقال سياسي #وقائي السلطة #الاحتلال الإسرائيلي #مطاردين

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