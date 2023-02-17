وقائي السلطة في نابلس يختطف مُطاردين ويصادر عتادهم

اختطف وقائي السلطة في نابلس بالضفة الغربية المحتلة، المطاردين للاحتلال "الإسرائيلي"، محمد الدبيك ونايف أبو شمط.

وأفادت مصادر محلية بأن وقائي السلطة في نابلس اختطف المطاردين الدبيك وأبو شمط وصادر عتادهم وسيارتهم.

وتواصل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، اختطاف المطــارد مصعب اشتية ورفيقه عميد طبيلة لليوم الـ152 على التوالي؛ وذلك رغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عنهما.

شاهد| لحظة اختطاف وقائي السلطة في نابلس للمطاردين محمد الدبيك ونايف أبو شمط ومصادرة عتاداهم وسيارتهم pic.twitter.com/Yf5o0STwX2 — فلسطين أون لايـن (@F24online) February 17, 2023

المصدر / فلسطين أون لاين