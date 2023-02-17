تعليق مدرب باريس سان جيرمان على تصرف نيمار

قلّل كريستوف غالتييه، المدير الفني لباريس سان جيرمان الفرنسي، من هول الحادثة التي كان بطلها نجم الفريق، البرازيلي نيمار جونيور، الذي ظهر وهو يشارك في بطولة للعبة "البوكر"، بعد يوم واحد من الخسارة أمام بايرن ميونخ الألماني بهدف نظيف في مسابقة دوري أبطال أوروبا داخل الديار.

ورصدت عدسات الكاميرات نيمار وهو يلعب "البوكر" ويتناول وجبات سريعة في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، بعد نحو 24 ساعة فقط من الخسارة أمام بايرن ميونخ في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال، وهي الحادثة التي صنعت الحدث في الساعات الماضية وسط عشاق النادي الباريسي.

وما زاد من هول تلك الحادثة، هو تصريح كيليان مبابي بعد مباراة بايرن، حين قال: "علينا أن ننام جيدا وأن نأكل جيدا حتى نكون مستعدين لمباراة الإياب"، قبل أن يقول كلمات مشابهة أخرى داخل غرفة تغيير الملابس، وهو الكلام الذي اعتبره البعض رسالة مشفرة وجهها مبابي لزميله البرازيلي عقب الخسارة.

وتحدث غالتييه، اليوم في المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ليل يوم الأحد في الدوري الفرنسي، وقال في تصريحات نقلها موقع "إر أم سي" الفرنسي: "لا يمكن أن نربط تصريحات مبابي وكلامه داخل غرفة الملابس بصورة نيمار في إحدى محلات الأكل السريع، لقد تحدثت مع نيمار. وهو يملك الحق في لعب البوكر خلال يوم الراحة".

وتراجعت نتائج سان جيرمان في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ؛ إذ خسر آخر 3 مباريات له في مختلف المسابقات، بدءا من السقوط أمام مارسيليا في ثمن نهائي كأس فرنسا، ثم الخسارة في موناكو بالدوري الفرنسي، قبل أن يسقط على ميدانه في دوري الأبطال على يد الفريق البافاري.

المصدر / وكالات