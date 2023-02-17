تعليق رئيس برشلونة على قضية رشوة الحكم

أكد جوسيب ماريا بارتوميو، الرئيس السابق لنادي برشلونة المنافس في الدوري الإسباني أنه "من الخطأ وغير المعقول" التفكير في أن النادي اشترى حكامًا من خلال دفع أموال لشركة مملوكة لخوسيه ماريا إنريكيز نيغريرا، نائب رئيس اللجنة الفنية للحكام بين 1994 و2018.

وفي تصريحات لصحيفة لابانجورديا الإسبانية، أشار بارتوميو الذي ترأس برشلونة مابين 2015 و2020 إلى أن العلاقة بين شركة خوسيه ماريا وبرشلونة بدأت قبل فترة طويلة من توليه رئاسة النادي.

وأوضح أن العلاقة مع خوسيه ماريا بدأت في عهد خوسيه لويس نونيز، واستمرت في أثناء فترة خوان غاسبارت وخوان لابورتا وساندرو روسيل، نافيًا أن يكون التعاقد مع الشركة بهدف التأثير في التحكيم، حيث قال: "من الخطأ وغير المعقول تمامًا التفكير في أننا اشترينا أي حكم، ليس هناك ما نخفيه".

وأضاف: "لو كنا أثرنا في الحكام، لما ألغوا لنا هدفًا في الجولة الأخيرة ضد أتلتيكو، والذي كان سيمنحنا لقب الليغا، من غير المعقول التفكير في هذا، ويمكننا طرح المزيد من الأمثلة".

وتلقت شركة مملوكة لنيغريرا، نائب رئيس لجنة التحكيم السابق، مدفوعات إجمالية قدرها 1.4 مليون يورو (1.5 مليون دولار) من برشلونة، والتي قال إنها كانت لتزويد النادي بنصائح شفهية حول مواضيع تتعلق بالحكام، ما أثار الجدل في إسبانيا خلال الساعات القليلة الماضية حول دفع البلوغرانا رشاوى للحكام في الفترة من 2016 وحتى 2018. يُذكر أن نغريرا الذي كان حكمًا في الدوري الإسباني بين 1977-1992، نفى تقديمه أي معاملة تفضيلية إلى النادي الكتالوني.

المصدر / وكالات