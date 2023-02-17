نتائج مباريات اليوم في دوري الدرجة الأولى

غزة/ مؤمن الكحلوت:

انطلقت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم 2022/2023.

وحسم خدمات الشاطئ مباراة القمة لصالحه، بعدما حقق فوز قاتل على الأهلي الفلسطيني بهدف نظيف سجله محمد السدودي من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، من المباراة التي جمعتهما على ملعب اليرموك بمدينة غزة، ليرفع الشاطئ رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، وتراجع الأهلي للمركز الثاني برصيد 39 نقطة.

وتغلب نماء على ضيفه خدمات البريج بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت حانون البلدي.

وافتتح سعيد السباخي التسجيل لنماء عند الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتعادل بهاء الدعالسة للبريج عند الدقيقة "69"، وسجل حمزة سلامة الهدف الثاني للمحاربين عند الدقيقة "81".

وبات نماء في المركز الثاني برصيد 40 نقطة بفارق المواجهات المباشرة بينهما، وتجمد رصيد البريج عند 22 نقطة في المركز الثامن.

وبنفس النتيجة فاز أهلي بيت حانون على نظيره الجلاء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

افتتح أحمد سلمان للجلاء، وتعادل يوسف مصلح للضيوف، وأضاف زميله عبدالله سحويل للحوانين، ليرفع فريق بيت حانون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي الجلاء في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط فقط، علما أنه هبط لدوري الدرجة الثانية.

واكتسح أهلي النصيرات منافسه خدمات خانيونس بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب خانيونس البلدي.

سجل رباعية الأهلي محمد أبو توهه وإياد النبريص ومحمد الصليبي ومحمد جبر من ركلة جزاء، بينما سجل هدفي نسور خانيونس عبد المجيد أحمد وسلطان أبو عبيدة.

ورفع أهلي النصيرات رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، وبقي خدمات خانيونس في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين