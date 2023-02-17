الشاطئ يحسم قمة الجولة بهزيمة الأهلي.. نماء يعود لسكة الانتصارات

غزة/ مؤمن الكحلوت:

انطلقت اليوم منافسات الجولة التاسعة عشر من بطولة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم لموسم 2022/2023.

الأهلي الفلسطيني 0_ 1 خدمات الشاطئ

وحسم خدمات الشاطئ مباراة القمة لصالحه، بعدما حقق فوز قاتل على الأهلي الفلسطيني بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب اليرموك بمدينة غزة.

وهاجم الأهلي البحرية منذ البداية وأهدر فرصتين متتاليتين عبر بلال عساف، لينحصر بعدها اللعب في وسط الملعب، قبل أن يهدر سليمان العبيد فرصة في مواجهة حارس المرمى سددها بين يديه.

وفي الشوط الثاني، تراجع الأهلي للمناطق الخلفية، وأهدر محمد السدودي فرصة في مواجهة المرمى لعبها عكسية جاءت فوق العارضة، ولم يستغل محمد شبير الفرصة التي سنحت له، عندما راوغ حارس المرمى وسدد الكرة بغرابة خارج الشباك الفارغة.

وفي الدقيقة "90+7" احتسب الحكم هاني مسمح ركلة جزاء لصالح البحرية، بعد عرقلة سليمان العبيد داخل الصندوق، انبرى لها محمد السدودي وسددها في الشباك.

ورفع الشاطئ رصيده إلى 37 نقطة في المركز الثالث، وبفارق نقطتين أمام الأهلي الذي تراجع للمركز الثاني برصيد 39 نقطة.

نماء 2 _ 1 خدمات البريج

وتغلب نماء على ضيفه خدمات البريج بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعتهما على ملعب بيت حانون البلدي.

وافتتح سعيد السباخي التسجيل لنماء عند الدقيقة الرابعة من ركلة جزاء، وتمكن بهاء الدعالسة من تعديل النتيجة للبريج عند الدقيقة "69"، ولكن حمزة سلامة سجل الهدف الثاني للمحاربين عند الدقيقة "81"، ليمنح فريقه 3 نقاط جديدة.

وتصدر نماء جدول ترتيب المسابقة برصيد 40 نقطة، وتجمد رصيد البريج عند 22 نقطة في المركز الثامن.

الجلاء 1_2 أهلي بيت حانون

وبنفس النتيجة فاز أهلي بيت حانون على منافسه الجلاء، في المباراة التي جمعتهما على ملعب فلسطين بمدينة غزة.

افتتح أحمد سلمان التسجيل للجلاء عند الدقيقة "43"، وتعادل يوسف مصلح للضيوف عند الدقيقة "50"، وأضاف زميله عبدالله سحويل الهدف الثاني للحوانين عند الدقيقة "90"، ليرفع فريق أهلي بيت حانون رصيده إلى 33 نقطة في المركز الرابع، بينما بقي الجلاء في المركز الثاني عشر والأخير برصيد 3 نقاط فقط، علما أنه هبط في الجولة الماضية لدوري الدرجة الثانية.

أهلي النصيرات 4 _ 2 خدمات خانيونس

واكتسح أهلي النصيرات منافسه خدمات خانيونس بأربعة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما على ملعب النصيرات البلدي.

وافتتح إياد النبريص رباعية الأهلي عند الدقيقة الرابعة، وأضاف زميله محمد الصليبي الهدف الثاني لفريقه عند الدقيقة "57، وعزز محمد أبو توهه تقدم أصحاب الأرض بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة "60".

وقلص سلطان أبو عبيدة النتيجة لنسور خانيونس بتسجيل الهدف الأول عند الدقيقة "62"، وسجل عبد المجيد أحمد الهدف الثاني للضيوف عند الدقيقة "77"، لكن مؤمن جبر قضى على آمال خدمات خانيونس بالعودة للقاء بتسجيل الهدف الرابع عند الدقيقة "90+6".

ورفع أهلي النصيرات رصيده إلى 19 نقطة في المركز العاشر، وبقي خدمات خانيونس في المركز الخامس برصيد 28 نقطة.

المصدر / فلسطين أون لاين