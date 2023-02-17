قرار أنشيلوتي بشأن مشاركة بنزيمة قبل مباراة ليفربول

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما، لم يسافر مع فريق ريال مدريد إلى مدينة بامبلونا، استعدادًا لمواجهة أوساسونا ضمن الجولة 22 من بطولة الدوري الإسباني, حيث فضل المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي إراحته وعدم المغامرة به قبل مواجهة دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

وأكدت الصحيفة أن بنزيما، تعرض للعديد من الضربات خلال مواجهة إلتشي الماضية، ما أدى إلى شعوره بآلام بسيطة منعته من المشاركة في تدريبات الفريق التي تسبق مواجهة أوساسونا .

وأوضحت الصحيفة أن الإيطالي أنشيلوتي، فضل ألّا يغامر ببنزيما قبل أيام من مواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا على ملعب "أنفيلد" في إنجلترا، كون إدارة النادي صنفت المباراة بـ"اللون الأحمر"، أي مهمة للغاية وعلى الفريق أن يتجاوزها.

وأضافت الصحيفة المقربة من النادي الملكي، أن بنزيما لعب ما يقرب من 80 دقيقة ضد إلتشي، وسجل هدفين من ركلتي جزاء، وشوهد وهو يتحدث إلى أنشيلوتي طالبًا أن يتم استبداله ليحل محله ماريانو.

وأشار ذات المصدر، إلى أن أنشيلوتي سيستعيد بالمقابل خدمات البرازيلي فينيسيوس جونيور، الذي تدرب بالفعل يوم الخميس، مع بقية زملائه في مقر تدريبات النادي "فالديبيباس"، بعد أن تمت إراحته من قبل المدرب الإيطالي، فضلًا عن الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، الذي غاب عن آخر ثلاث مباريات مع الفريق الأبيض بسبب مشكلة عضلية.

وختمت الصحيفة الإسباني، قولها: "إن توني كروس ما زال الغائب الأكبر عن تدريبات ريال مدريد، كون لاعب خط الوسط الألماني، ما زال يتعافى من التهاب المعدة والأمعاء الذي منعه من خوض المباراة الأخيرة ضد إلتشي".

يذكر أن ريال مدريد يسعى للمحافظة على لقبه بطلًا للدوري الإسباني، لكنه يبتعد بفارق 8 نقاط عن المتصدر برشلونة برصيد 56 نقطة، فيما يرغب أيضًا في الحفاظ على لقبه بطلًا لدوري أبطال أوروبا.

المصدر / وكالات