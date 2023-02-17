إصابات بقمع الاحتلال مسيرات شعبية بالضفة

أصيب عشرات المواطنين، يوم الجمعة؛ جرَّاء قمع قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، المسيرات الشعبية الأسبوعية في الضفة الفلسطينية المحتلة.

وأطلقت قوات الاحتلال بكثافة الرصاص المطاطي، وقنابل الغاز صوب المواطنين المشاركين في المسيرات، التي انطلقت تنديدًا بجرائم الاستيطان والتهويد والقتل والاعتقالات.

واندلعت مواجهات في بلدة "بيتا" جنوب نابلس و"بيت دجن" شرقًا، ومنطقة الزاوية في الخليل، وبلدة "كفر قدوم" في قلقيلية.

وفي قلقيلية، أُصيب مواطنون ومتضامن أجنبي؛ بقمع قوات الاحتلال مسيرة قرية "كفر قدوم" الأسبوعية السلمية المناهضة للاستيطان.

أما في بيت لحم، أُصيب مواطنون، واعتقل طفل، خلال قمع قوات الاحتلال فعالية في بلدة "تقوع" لمناهضة الاستيطان.

وخلال عملية القمع، اعتقلت قوات الاحتلال الطفل عبد حسين حميد (14 عامًا)، واحتجزت مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية.

في السياق، أُصيب مواطن بفعل اعتداء مستوطِنيِن عليه قرب قرية "بورين"، جنوب نابلس، شمال الضفة المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين