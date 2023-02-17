تعرف على بديل جواو فيليكس في أتلتيكو مدريد

قرر أتلتيكو مدريد الإسباني البحث عن بديل لنجمه البرتغالي جواو فيليكس، مهاجم الفريق المنتقل إلى تشيلسي الإنجليزي على سبيل الإعارة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، لا سيما أنه من المحتمل أن يبقى في الدوري الإنجليزي إذا ما قرر البلوز أو إحدى الفرق الأخرى شراءه.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية أن إدارة "الروخي بلانكوس" ترغب في ضم البرازيلي روبرتو فيرمينيو، مهاجم ليفربول الإنجليزي في الصيف المقبل في صفقة انتقال حر، لا سيما أن عقده ينتهي في يونيو/ حزيران 2023، في الوقت الذي لم تتضح الصورة بشأن إمكانية تجديد عقده من جانب الريدز.

وتدرك إدارة النادي الإسباني أن فيليكس لا يتمتع بعلاقة طيبة مع الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للفريق؛ لذا من المرجح أن تكون فترة إعارته للنادي اللندني فرصة لكي ينتقل إلى الدوري الإنجليزي، حيث يرغب نادي العاصمة الإسبانية في استعادة جزء من المبلغ الذي أنفقه لضمه من بنفيكا مقابل نحو 127 مليون يورو.

وشهدت مشاركة فيلكيس مع تشيلسي بداية متعثرة بعد الطرد الذي تعرض له أمام فولهام في أول لقاء له مع فريقه الجديد، ليعاقب بالاستبعاد 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، لكنه استطاع تغيير الصورة من خلال تسجيل هدف التعادل لفريقه في مواجهة وست هام، لتنتهي المباراة بالتعادل 1-1.

المصدر / وكالات