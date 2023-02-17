ريال مدريد يسعى لتقليص فارق الـ8 مع برشلونة

يبحث ريال مدريد حامل اللقب عن إبقاء الضغط على غريمه المتصدر برشلونة عندما يحل على أوساسونا السبت ضمن منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الاسباني لكرة القدم، وسط شكوك حول جهوزية الفرنسي كريم بنزيمة، وقبل يوم من لقاء الفريق الكاتالوني القلق على نجمه الشاب بيدري مع ضيفه قادش.

أعاد حامل اللقب الفارق مع برشلونة الى 8 نقاط بعد فوزه برباعية نظيفة على إلتشي الاربعاء وسيحاول تقليصها السبت.

مع خوض برشلونة مباراته مع قادش الاحد بعد تعادله المثير مع ضيفه مانشستر يونايتد الانكليزي 2-2 في الملحق المؤهل الى ثمن نهائي الدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" الخميس، ستكون الفرصة متاحة أمام مدريد لتقليص الفارق الى خمس نقاط.

عاد بنزيمة من الاصابة ليساهم في تتويج ريال مدريد بطلا لكأس العالم للاندية بتسجيله هدفًا في النهائي ضد الهلال السعودي (5-3) السبت الماضي، وأضاف هدفين من ركلتي جزاء منتصف الاسبوع ضد إلتشي ليسجل هدفه الـ230 في الدوري الاسباني ويحتل المركز الخامس على قائمة أفضل هدافي "لا ليغا".

عانى المتوج بالكرة الذهبية العام الماضي هذا الموسم بسبب الاصابة، وغاب عن نهائيات كأس العالم في قطر قبل أن يعلن اعتزاله الدولي.

خاض ابن الـ35 عامًا 13 من مباريات ريال مدريد الـ21 في الدوري فقط هذا الموسم مسجلا 11 هدفًا، لكن تقارير إسبانية أشارت الى إمكانية عدم سفره الى بامبلونا لمواجهة أوساساونا.

سيعود البرازيلي فينيسيوس جونيور من الايقاف، والى جانب مواطنه رودريغو والاوروغوياني فيديريكو فالفيردي وماركو أسنسيو، سيكون لدى المدرب الايطالي كارلو أنشيلوتي خيارات عدة في حال فضّل عدم المجازفة ببنزيمة قبل القمة المرتقبة مع ليفربول الانكليزي على ملعب أنفيلد الثلاثاء في ذهاب الدور ثمن النهائي من دوري الابطال، في إعادة لنهائي المسابقة العام الماضي.

ولم يحقق أوساسونا الفوز في مبارياته الاربع الاخيرة في الليغا ويحتل المركز التاسع برصيد 30 نقطة.

المصدر / وكالات