حماس: قضية الأسرى على سلم أولوياتنا والمساس بهم لعب بالنار

أكدت حركة حماس، اليوم الجمعة، أن قضية الأسرى على سلم أولويات الحركة، وأنها تعتبر المساس بهم أو الاعتداء عليهم بمثابة اللعب بالنار.

جاء ذلك خلال وقفة تضامنية نظمتها الحركة في مدينة الزوايدة وسط قطاع غزة نصرة للأسرى في سجون الاحتلال، وللمسجد الأقصى المبارك، ودعما للمقاومة في الضفة الغربية المحتلة.

وقال القيادي في حماس ماهر الحولي خلال كلمة له بأننا سنبقى مساندين لأسرانا في السجون والمرابطين في المسجد الأقصى ومدينة القدس المحتلة.

وأضاف الحولي أن رسالة حماس والمقاومة إلى حكومة الاحتلال المتطرفة أننا سنكسر القيد الذي وضع في يد الأسرى وسنكسر الأيدي التي تنتهك حريتهم، وإن الخيارات أمام المقاومة مفتوحة في سبيل تحرير الأسرى، وفي سبيل ردع الاحتلال عن انتهاكاته بحق شعبنا.

وأكد الحولي ضرورة توحيد كل الجهود العربية والإسلامية في سبيل نصرة قضية فلسطين، مشدداً على أن المقاومة الفلسطينية لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاه شعبنا، داعيًا لمواصلة الاشتباك مع الاحتلال في كافة الجبهات والحواجز والعسكرية.

وشدد على أن شعبنا الفلسطيني موحد في مواجهة غطرسة الاحتلال، مثمنا نضال وثورة كل المقاومين الثائرين وأبطال العمليات الفردية وعائلاتهم في مواجهة الاحتلال.

المصدر / فلسطين أون لاين