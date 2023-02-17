ثمانون ألف مصل أدوا الجمعة في المسجد الأقصى

أدى عشرات آلاف الفلسطينيين صلاة الجمعة اليوم في المسجد الأقصى المبارك، رغم تشديدات الاحتلال على الحواجز المنتشرة في القدس ومحيطها.

وقالت مصادر مقدسية إن نحو 80 ألف مصل من أهالي القدس والداخل المحتل ومن تمكن من الوصول للمسجد من الضفة أدوا الصلاة في باحاته ومصلياته المسقوفة.

وعرقلت قوات الاحتلال وصول مئات المواطنين من سكان الضفة الغربية إلى مدينة القدس، لأداء صلاة الجمعة في المسجد الأقصى.

وشاركت أعداد غفيرة من النساء في صلاة الجمعة، وانتشر المصلون في ساحات المسجد ومصلياته المسقوفة.

وعقب صلاة الجمعة أدى المصلون في المسجد الأقصى صلاة الغائب على أرواح ضحايا زلزال "تركيا-سوريا".

وخلال خطبة الجمعة دعا خطيب المسجد الأقصى الشيخ محمد سليم، لمد يد العون للمكلومين في سوريا وتركيا بسبب الزلزال.

وشدد الشيخ سليم على أهمية الرباط والثبات في المسجد الأقصى، محذراً من صعوبة الأيام القادمة وتصاعد جرائم الاحتلال.

وأكد خطيب الأقصى أن آية الإسراء أعطت أهل فلسطين حق قيادة الأمم، وتأكيد على أن المسجد الأقصى خالص للمسلمين وحدهم.

وأضاف أن ما يحدث من عمليات هدم لمنازل المقدسيين، تشبه كارثة الزلازل التي تتسبب بتشريد السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين