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أسعار الخضروات والدواجن اليوم الجمعة

17 فبراير 2023 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
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أحد محال الخضار والفاكهة في سوق مدينة غزة

نضع بين أيديكم أسعار الخضروات والدواجن اليوم الجمعة، بحسب وزارة الزراعة.

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المصدر / فلسطين أون لاين
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#الخضروات #الدواجن

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