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أسعار الخضروات والدواجن اليوم الجمعة
17 فبراير 2023 . الساعة 09:14 بتوقيت القدس
أحد محال الخضار والفاكهة في سوق مدينة غزة
نضع بين أيديكم أسعار الخضروات والدواجن اليوم الجمعة، بحسب وزارة الزراعة.
المصدر / فلسطين أون لاين
#الخضروات
#الدواجن
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