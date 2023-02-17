كريم بنزيما يفزع الريال قبل معركة ليفربول

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني نبأ صادمًا قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" أن كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد تعرض للإصابة قبل 5 أيام من مواجهة "الريدز".

وتابعت: "بنزيما قد يغيب عن مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، كما يخاطر بالغياب عن اللقاء المرتقب ضد ليفربول في ملعب أنفيلد".

وكان بنزيما من نجوم الفريق الملكي خلال مواجهة إلتشي مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في "الليجا"، وسجل هدفين من ركلتي جزاء.

ويحتل بنزيما المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي "الليجا" برصيد 11 هدفًا، بالتساوي مع خوسيلو لاعب إسبانيول، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.

المصدر / وكالات