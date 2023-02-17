فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

"التشريعي" يُعزي بضحايا حادث "الإسماعيلية" المروري

تيك توك تعمل على ميزة الفيديوهات المدفوعة

شاب عمره 19 سنة.. تشخيص أصغر إصابة بالزهايمر في التاريخ

تصرف طبيعي.. هذا سبب عدوى الحكة بين البشر

احذروا الاعتماد على حليب الأطفال الاصطناعي.. دراسة تكشف

خطوة من "تسلا" قد تساعد منافسيها وتجني منها 7.5 مليار دولار!

أرقام مخيفة وتحذير رسمي من انتشار القاتل الصامت

محتجون في لبنان يحطمون واجهات مصارف للمطالبة بودائعهم

كندا ترسل سفنا حربية إلى هايتي

قيصر التكنولوجيا الصيني الجديد يضع خطة لتجاوز العقوبات الأميركية

كريم بنزيما يفزع الريال قبل معركة ليفربول

17 فبراير 2023 . الساعة 06:23 بتوقيت القدس
...
صورة أرشيفية

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني نبأ صادمًا قبل مواجهة ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء المقبل، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وذكرت صحيفة "آس" أن كريم بنزيما مهاجم فريق ريال مدريد تعرض للإصابة قبل 5 أيام من مواجهة "الريدز".

وتابعت: "بنزيما قد يغيب عن مواجهة أوساسونا في الدوري الإسباني، كما يخاطر بالغياب عن اللقاء المرتقب ضد ليفربول في ملعب أنفيلد".

وكان بنزيما من نجوم الفريق الملكي خلال مواجهة إلتشي مساء الأربعاء على ملعب "سانتياجو بيرنابيو" في "الليجا"، وسجل هدفين من ركلتي جزاء.

ويحتل بنزيما المركز الثالث في جدول ترتيب هدافي "الليجا" برصيد 11 هدفًا، بالتساوي مع خوسيلو لاعب إسبانيول، وبفارق 3 أهداف عن المتصدر روبرت ليفاندوفسكي نجم برشلونة.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#ليفربول #برشلونة #ريال مدريد #رياضة #كريم بنزيما #مبارات

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة