"التشريعي" يُعزي بضحايا حادث "الإسماعيلية" المروري

تقدم رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر، بالتعزية لعوائل ضحايا الحادث المروري المؤسف الذي حدث في مدينة الإسماعيلية وراح ضحيته عدد من الفلسطينيين، كما قدم التعازي لعموم أبناء شعبنا، بضحايا الحادث الأليم.

ولقي عدد من المسافرين الفلسطينيين مصرعهم وأصيب آخرون، صباح الخميس، جراء حادث مروع وقع أثناء رحلة عودتهم من مصر إلى قطاع غزة.

وأفادت مصادر صحفية بوفاة ستة أشخاص، بينهم سائق المركبة، وإصابة عدد آخر؛ جراء حادث السير الذي وقع على طريق الإسماعيلية.

من جهتها، قالت سفارة فلسطين في مصر إن فريقًا منها توجّه لمتابعة ملابسات الحادث وحالة الضحايا من المتوفين والمصابين الفلسطينيين، لاستكمال الإجراءات اللازمة لنقل جثامين الضحايا لغزة والاطمئنان على المصابين ومتابعة علاجهم بالمستشفيات المصرية.

وذكرت السفارة أنها "ستعلن لاحقًا عن المعلومات النهائية الدقيقة لعدد وأسماء الضحايا والمصابين".

المصدر / فلسطين أون لاين