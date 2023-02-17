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تصرف طبيعي.. هذا سبب عدوى الحكة بين البشر

17 فبراير 2023 . الساعة 03:46 بتوقيت القدس
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صورة تعبيرية

يعرف البشر عددا من السلوكيات المعدية، فمثلاً عند رؤية شخص يتثاءب يحدث شعور لا إرادي بالرغبة في نفس الفعل.

في هذا الشأن، كشفت مجلة "فوكاس" الإيطالية أن حك الجلد من بين هذه السلوكيات المعدية، حيث يصعب مقاومة الرغبة في الحكة عندما نرى شخصا يفعل ذلك.

وحدد العلماء في كلية الطب بجامعة واشنطن الأميركية، المسار العصبي في الدماغ الذي ينشط لدى الفئران لإثارة استجابة لرؤية شخص ما يحك جلده.

كما تبين للعلماء أن المسؤول عن ذلك خلايا شبكية متخصصة مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالخلايا فوق التصالبية، وهي منطقة من الدماغ يتم تنشيطها عندما يرى فأر قرينه يحك جسمه ما ينتج عنه رد فعل مماثل، وتحدث تلك الاستجابة العصبية دون المرور بالقشرة البصرية، وهي الجزء من الدماغ الذي يعالج المعلومات القادمة من العين.

وفسر الباحثون هذا السلوك بأنه رد فعل وقائي قديم، تطور كوسيلة دفاع فعالة وسريعة ضد الطفيليات، كما أوضحوا أن العملية الكامنة وراء "عدوى الحكة" في البشر قد تكون مختلفة، وربما تمر عبر القشرة البصرية للدماغ.

المصدر / وكالات
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#صحة #هل تعلم #حكه

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