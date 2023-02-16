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تعادل مثير يحسم قمة "كامب نو" بين برشلونة ومانشستر يونايتد

16 فبراير 2023 . الساعة 22:55 بتوقيت القدس
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حسم التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما قمة "كامب نو" بين برشلونة الإسباني وضيفه مانشستر يونايتد الإنجليزي، الخميس، في ذهاب الـ بلاي أوف المؤهل إلى دور الـ 16 لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم "يوروبا ليغ".

تقدم برشلونة أولا عن طريق المدافع ماركوس ألونسو الذي ارتقى عاليا لكرة من ركلة زاوية نفذها البرازيلي رافينيا ووضعها برأسه عن يمين الحارس ديفيد دي خيا في الدقيقة 50.

رد يونايتد جاء سريعا جدا بهدف أدرك به ماركوس راشفورد التعادل عند الدقيقة 52 مستغلا تمريرة من زميله فريد وصلته في زاوية صعبة قبل أن يُسددها قوية في الشباك الكتالونية.

راشفورد المتألق هذا الموسم مع "الشياطين الحمر" كان سببا في منح فريقه هدفا ثانيا عندما اخترق الجهة اليسرى لدفاع برشلونة وأرسل كرة عرضية ارتطمت بالمدافع جيوليس كوندي ليتحول مسارها وتسكن مرمى تير شتيغن في الدقيقة 59.

ومع حلول الدقيقة 76 تمكن برشلونة من تعديل الكفة بهدف غريب أحرزه رافينيا بكرة أرسلها إلى داخل مناطق يونايتد مرت بين أقدام الجميع واستقرت في الجهة البعيدة عن متناول دي خيا.

وفي نتائج أخرى ضمن الدور نفسه، تغلب شاختار دونيتسك الأوكراني على ستاد رين الفرنسي بهدفين لواحد، وريد بول سالزبورغ النمساوي على روما الإيطالي بهدفٍ وحيد، بينما تعادل أياكس أمستردام الهولندي في معقله سلبا مع يونيون برلين الألماني.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#مانشستر يونايتد #برشلونة #الدوري الأوروبي #كامب نو

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