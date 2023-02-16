فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

بعد 257 ساعة.. إنقاذ امرأة تركية من تحت أنقاض الزلزال

الأسرى يقررون النفير العام والاعتصام في ساحات السجون غدًا

موسكو تُهدد بضرب البنى الفضائية الغربية

"أبو الإنترنت" يدق ناقوس الخطر بشأن "الهوس" بروبوتات الدردشة الذكية

الأردن.. "العمل الإسلامي" يدين قرار سحب الهوية من أسرى القدس والداخل

السويد ترفض منح إذن لحرق المصحف أمام سفارة دولة عربية

احتلال (إسرائيل) بين الجريمة والتضليل

فارس: ما يجري في القدس نكبة متجددة تهدف لتهجير المقدسيين

بالأسماء.. الاحتلال يشنُّ حملة على الأسرى المقدسيين وعوائلهم

المقاومة تستهدف الاحتلال بسلسلة عمليات في الضفة والقدس

بعد 257 ساعة.. إنقاذ امرأة تركية من تحت أنقاض الزلزال

16 فبراير 2023 . الساعة 21:40 بتوقيت القدس
...

أنقذت فرق الإغاثة امرأة تركية من تحت الأنقاض في ولاية قهرمان مرعش بعد مضي 257 ساعة (11 يومًا) على كارثة الزلزال.

وانتشلت الفرق نسليهان قليج (42 عامًا) حية من تحت أنقاض مبنًى منهارٍ في مجمع "أبرار" السكني، بحسب مراسل الأناضول.

وسلّمت فرق الإنقاذ قليج إلى طواقم الإسعاف لنقلها إلى المستشفى من أجل العلاج.

وفي 6 فبراير/ شباط الجاري، ضرب زلزال مزدوج جنوب تركيا وشمال سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات، والثاني 7.6 درجات، وتبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما خلّف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

المصدر / الأناضول
تويتر تويتر
#زلزال تركيا #إنقاذ امرأة #زلزال تركيا سوريا

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة