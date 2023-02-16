السويد ترفض منح إذن لحرق المصحف أمام سفارة دولة عربية

قالت الشرطة السويدية اليوم الخميس إنها رفضت إعطاء إذن لشخص تقدم بطلب لحرق نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة العراقية في العاصمة ستوكهولم.

وأوضحت شرطة ستوكهولم في بيان أن حوادث حرق القرآن تزايدت ومن المحتمل ازديادها أكثر في المستقبل، ونتيجة تقييم التطورات المتعلقة بالمصالح السويدية تم اتخاذ قرار عدم منح الإذن.

ولم تقدم الشرطة السويدية أي معلومات عن هوية الشخص الذي تقدم بالطلب.

وفي 21 يناير/كانون الثاني الماضي أحرق زعيم حزب "الخط المتشدد" الدانماركي اليميني المتطرف راسموس بالودان نسخة من القرآن قرب السفارة التركية في ستوكهولم، وتم ذلك وسط حماية مشددة من الشرطة التي منعت اقتراب أحد منه أثناء ارتكابه ذلك العمل الاستفزازي.

وعقب ذلك بأيام أحرق بالودان نسخة من القرآن الكريم أمام السفارة التركية لدى كوبنهاغن وأمام أحد المساجد.

كما قام زعيم جماعة "بيغيدا" المتطرفة المناهضة للإسلام في هولندا إدوين واغنسفيلد بتمزيق نسخة من القرآن الكريم أمام مبنى البرلمان الهولندي.

وأثارت هذه الإساءات ضجة كبيرة في العالم الإسلامي، واعتبرتها تركيا "عملا استفزازيا" يعد من "جرائم الكراهية".

المصدر / الأناضول