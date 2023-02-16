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المقاومة تستهدف الاحتلال بسلسلة عمليات في الضفة والقدس

16 فبراير 2023 . الساعة 19:52 بتوقيت القدس
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سجلت المقاومة في الضفة الغربية والقدس المحتلتين خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، 15 عملا مقاوما، منها 4 عمليات إطلاق نار وتفجير عبوة ناسفة، وعملية تصدي للمستوطنين، واندلاع 9 نقاط مواجهة.

ووفقا لمركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، فقد اندلعت المواجهات في حي الطور بالقدس، وفي جنين ومخيمها، وفي برقة بنابلس، وحوسان في بيت لحم، إلى جانب اندلاعها في طولكرم وعلار، والبلدة القديمة وبيت أمر بالخليل.

ووثق "معطى" إطلاق المقاومين النار صوب قوات الاحتلال على حاجز سالم ومخيم جنين، فيما فجروا عبوة ناسفة على حاجز الجلمة،

كما شهدت مدينة نابلس عملية إطلاق نار على حاجز صرة، وتصدي للمستوطنين في برقة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#القدس #المقاومة #الضفة الغربية

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