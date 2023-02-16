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تجديد "الإداري" بحق القيادي فازع صوافطة لمدة 4 أشهر

16 فبراير 2023 . الساعة 18:25 بتوقيت القدس
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جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري بحق القيادي في حركة حماس فازع صوافطة.

وأصدرت سلطات الاحتلال، اليوم الخميس، قرارا بتجديد الاعتقال القيادي بحق صوافطة من طوباس شمالي الضفة الغربية، لمدة 4 أشهر.

وحولته سلطات الاحتلال في أغسطس الماضي إلى الاعتقال الإداري لمدة ستة أشهر، بعد أيام من اعتقاله عقب مداهمة قوة عسكرية من جيش الاحتلال منزله في طوباس.

وكانت قوات الاحتلال أفرجت عن صوافطة قبل عامين بعد اعتقالٍ إداري، وبلغ مجموع ما أمضاه داخل سجون الاحتلال أكثر من 15 عاماً.

المصدر / فلسطين أون لاين
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#حماس #طوباس #الاعتقال الاداري #فازع صوافطة

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