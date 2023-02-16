القدس: الاحتلال يوزع إخطارات هدم ووقف بناء على منازل في العيسوية

اقتحم عناصر بلدية وقوات الاحتلال، اليوم الخميس، بلدة العيسوية، شمال شرقي القدس، وعلقوا أوامر هدم واستدعاء ووقف بناء على منازل بالقرية.

وقالت مصادر مقدسية، إن "طواقم بلدية الاحتلال اقتحمت عدة أحياء في العيسوية، وقامت بتصوير عدد من المنازل والبنايات".

وأضافت المصادر أن "عناصر البلدية علقوا إخطارات هدم على عدة منازل بنيت منذ خمس سنوات حتى 20 عاما، بحجة البناء دون ترخيص".

وتابعت أن "طواقم البلدية لم تكتف بتعليق إخطارات هدم، بل علقت أوامر استدعاء لمراجعة مكتب البلدية، وأخرى تطالب فيه بإيقاف البناء".

وفي السياق ذاته، أجبرت بلدية الاحتلال أمس المقدسي علي أبو صوي على هدم منزله في حي "واد قدوم" ببلدة سلوان جنوبي القدس.

وبحسب الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فقد هدم الاحتلال عام 2022 ألفاً و58 مبنى (353 مبنى سكنيا، و705 منشآت)، معظمها في القدس، بمجمل عمليات هدم بلغت نسبتها 29 بالمئة (شملت 128 مبنى سكنيا، و176 منشأة).

كما وثق مركز أبحاث الأراضي، إجبار الاحتلال، للفلسطينيين على هدم 65 مسكنًا هدمًا ذاتيًا.

وصعّدت سلطات الاحتلال من عمليات هدم المنازل والمحال التجارية والمشاتل الزراعية والورش الصناعية، بذريعة عدم الترخيص، في أحياء مدينة القدس المحتلة، بهدف تهجير العائلات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين