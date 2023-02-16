دعوات لتنسق الجهود لدعم قضية الأسرى وطنيا ودوليا

دعا ممثلو منظمات أهلية ولجنة الأسرى للقوى الوطنية إلى تنسيق الجهود والعمل المشترك من أجل دعم قضية الاسرى على كافة المستويات الوطنية والدولية.

وحذروا من التداعيات الخطيرة لانتهاكات الاحتلال واعتداءاته على الاسرى، مطالبين المجتمع الدولي ومنظماته الحقوقية والانسانية وبخاصة اللجنة الدولية للصليب الاحمر للضغط من أجل وقف انتهاكات الاحتلال بحق الاسرى وتوفير الحماية لهم.

جاء ذلك خلال لقاء حواري عقدته شبكة المنظمات الأهلية في مقرها بغزة مع لجنة الأسرى للقوى الوطنية والإسلامية.

واستعرض المجتمعون الأوضاع القاسية التي يمر بها الأسري من خلال إجراءات إدارات السجون التي تنفذ تعليمات الفاشي والعنصري بن غفير.

وأكد اللقاء ضرورة تصعيد خطوات التضامن والإسناد للأسرى على المستويات الشعبية والحقوقية والتضامنية.

يشار إلى أن لجنة الطوارئ الوطنية داخل السجون قد أعلنت عن سلسلة خطوات تصعيدية احتجاجا على إجراءات إدارة السجون وصولا إلى الإضراب عن الطعام الذي سيبدأ مع حلول شهر رمضان المبارك.

وتقوم إدارة السجون بسلسلة إجراءات بهدف التنكيل بالأسري ومنها التنقلات الجماعية والعزل الانفرادي وسحب الكتب والمكتسبات ومنع الزيارات والإهمال الطبي وتحديد أوقات الاستحمام واستخدام المياه وغيرها من الانتهاكات التي تتنافي مع أبسط مفاهيم حقوق الإنسان ووثيقتي جنيف الثالثة والرابعة.

المصدر / فلسطين أون لاين