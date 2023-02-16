الأهلي والشاطئ يخطفان الأنظار في قمة الدرجة الأولى ونماء يسعى للعودة للانتصارات

غزة/ وائل الحلبي:

تتجه أنظار جماهير كرة القدم الغزية صوب ملعب اليرموك، الذي يحتضن قمة منافسات الجولة الـ19 من دوري الدرجة الأولى بين أهلي غزة وخدمات الشاطئ

مباراة استثنائية تجمع الجارين وعين كل منهما على حصد النقاط الثلاث، في ظل أن نتيجة اللقاء ستلعب دور هام في تحديد ملامح أحد الصاعدين للدرجة الممتازة على أقل تقدير قبل ثلاثة جولات على خط النهاية.

الأهلي يتربع على صدارة الترتيب برصيد 39 نقطة منتشيا بفوزه على بيت حانون في الأسبوع الماضي، ويسعى لتحقيق فوز جديد سيجعله يوسع الفارق مع الشاطئ إلى 8 نقاط ويقترب من حسم بطاقة العودة للدرجة الممتازة.

البحرية يعلم أن المهمة لن تكون سهلة لكنه لا يملك خيار سوى الفوز وحسم النقاط الثلاثة لصالحه، لتذليل الفارق مع الأهلي والتمسك بآماله قوية في الصعود، حيث يدخل اللقاء وفي رصيده 34 نقطة في المركز الثالث.

على ملعب بيت حانون سيكون نماء في مهمة من أجل العودة لسكة الانتصارات، عندما يلتقي خدمات البريج على ملعب بيت حانون، وانتظار هدية من لقاء أهلي غزة والشاطئ.

نماء تعثر في الأسبوع الماضي بالتعادل مع الأقصى، ليبقى في المركز الثاني برصيد 37 نقطة إلا أنه يريد العودة للفوز والاستفادة من نتيجة مباراة ملعب اليرموك التي ستقدم له الخدمة على كافة الأوجه حال فوزه على البريج.

البريج لا يملك الكثير من الحوافز لكنه يريد التواجد في مركز أفضل من الحالي مع تواجده في المركز الثامن برصيد 22 نقطة.

أهلي النصيرات يستقبل خدمات خانيونس في مباراة تجمع الفريقين على ملعب الدرة، ويأمل فيها صاحب الأرض الهرب من منطقة الخطر في الترتيب.

لا يملك أهلي النصيرات خيار سوى تحقيق الفوز وإيقاف سلسلة النتائج السلبية والتي جعلته المركز العاشر برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين عن الأقصى صاحب المركز الحادي عشر وقبل الأخير.

خدمات خانيونس يبحث عن فوز معنوي يعيده للمسار الصحيح بعدما فقد الفريق البوصلة مع انطلاق الدور الثاني، ليتراجع من المركز الأول للمركز الخامس برصيد 28 نقطة.

الجلاء يستقبل بدوره بيت حانون الأهلي في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب فلسطين.

الجلاء ودع البطولة في الجولة الماضية وهبط رسميا للدرجة الثانية بعد توقف رصيده عند 3 نقاط في المركز الثاني عشر والأخير، فيما فقد الحوانين فرصتهم في المنافسة على الصعود بعد الخسارة من الأهلي مع تبقي له أمل ضعيف مع احتلاله للمركز الرابع برصيد 30 نقطة.